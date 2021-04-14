Країни Європейського Союзу 14 квітня офіційно домовились про запровадження COVID-паспортів (або сертифікатів вакцинації) для подорожей. Це стане кроком до відновлення туризму цього літа.

Країни ЄС зробили крок до відновлення туризму

Сертифікати дозволять вакцинованим, людям, які одужали від COVID-19, або тим, хто має негативний тест на коронавірус, легше подорожувати в межах ЄС. Іноземні ЗМІ з посиланням на кілька дипломатичних джерел повідомили, що сертифікати запровадять уже до літа.

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27 країн-членів ЄС взяли на себе зобов'язання підготуватись до запуску сертифікатів до літа 2021 року,

– йдеться в документі, який схвалили представники країн.

Європарламент ще має дати згоду на цю пропозицію та узгодити власну позицію щодо цих паспортів. Остаточні переговори між законодавцями, представниками країн та виконавчим органом ЄС, ймовірно, розпочнуться у травні.

Що передбачає угода

Угода держав-членів ЄС включає положення проти дискримінації щодо тих, хто не може або не бажає вакцинуватися. Тому замість вакцинації таким людям запропонують зробити тести на коронавірус.

Зверніть увагу! Попри те, що документом визнаватимуть лише схвалені у ЄС вакцини, окремі країни можуть також видавати сертифікати, що включають російську вакцину Sputnik або китайську вакцину Sinovac, які дозволені лише на їхній території.

Інші країни ЄС самостійно вирішуватимуть, чи приймати сертифікат з вакциною, не схваленою регуляторними органами блоку.