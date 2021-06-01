В ЄС офіційно дозволили COVID-вакцинацію дітей та підлітків

У ЄС офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer. Єврокомісія погодила рекомендації про щеплення у віці 12 – 15 років.

Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням.

До теми ВООЗ закликає не вакцинувати проти коронавірусу дітей: причина

Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей.

Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення про схвалення використання вакцини BioNTech-Pfizer від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років. Держави-члени тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей. Щоб покласти край кризі, важлива кожна доза,

– написала вона у твітері.

Що відомо про дослідження Pfizer на дітях:

Препарат випробовували на 2 260 дітях віком від 12 до 15 років.

Дослідження були погоджені педіатричним комітетом EMA (PDCO).

Під час досліджень імунна відповідь на вакцину у цій віковій групі була такою ж, як у людей віком від 16 до 25 років.

Препарат продемонстрував 100% ефективність для запобігання COVID-19. Але варто зауважити, що справжній показник може становити від 75% до 100%.

Побічні ефекти від вакцини у дітей:

У дітей спостерігали такі ж побічні реакції, як і серед підлітків у віці від 16 років. Насамперед: біль в місці ін'єкції, втому, головний біль, біль в м'язах і суглобах, озноб та жар. Переважно реакції на препарат були легкими або помірними й зникали впродовж декількох днів після ін'єкції.