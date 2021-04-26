27 країн ЄС судяться з AstraZeneca

Представники Єврокомісії повідомили, що AstraZeneca порушила терміни доставки вакцини країнам ЄС. Відомо, що рішення розпочати судовий процес підтримали всі 27 країн ЄС.

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Минулої п'ятниці Єврокомісія розпочала судовий процес проти AstraZeneca,

– заявив спікер ЄК.

У Єврокомісії повідомили, що окремі умови контракту не було дотримано, і компанія не змогла розробити надійну стратегію своєчасного постачання доз.

Що відомо про угоду

ЄС уклав з AstraZeneca контракт на поставки вакцини, в якому компанія зобов'язувалася вжити "всіх необхідних заходів" для доставлення 180 мільйонів доз вакцини ЄС у другому кварталі 2021 року або 300 мільйонів в період з грудня по червень.

Проблеми з постачанням вакцини проти COVID-19 почалися в січні 2021 року.

AstraZeneca до кінця першого кварталу доставила в країни ЄС 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів, передбачених контрактом з ЄС.

Через дефіцит вакцини проведення кампанії з імунізації в країнах ЄС серйозно загальмувалося.

Також U.S.News повідомляли, що Єврокомісія не планує продовжувати контракти на поставку векторних вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Начебто, ЄС хоче перейти на застосування мРНК-вакцин.

Зверніть увагу! Європейське агентство лікарських засобів наразі дозволило застосування 4 вакцин: Pfizer/BioNTech і Moderna (мРНК-вакцини), а також AstraZeneca і Johnson & Johnson (векторні вакцини).