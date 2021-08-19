ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам.
Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації.
До теми Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі
Коли запрацює COVID-сертифікат
20 серпня о 10:00 – 10:30 відбудеться брифінг за участю представників Мінцифри, МОЗ та ЄС. Під час нього українцям обіцяють розповісти про проєкт і його технічну частину. Також ми отримаємо відповіді на питання, коли все запрацює, а подорожі з сертифікатами в Дії стануть можливими.
Що таке COVID-сертифікатЦе цифровий документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу. Також у документі повинна бути вся інформація про перенесений COVID-19 або негативний ПЛР-тест, який підтверджується цифровим підписом.
У міжнародному сертифікаті вказуватимуть ім'я, прізвище, дату народження, назву країни, яка видала документ та унікальний номер. А ось для української версії достатньо тільки ім'я, фото й унікального номеру.
Українські COVID-сертифікати: останні новини
- Тестування COVID-сертифіката для iOS розпочали ще 1 липня. Першопрохідцями-користувачами стала невелика група людей, які взяли участь у бета-тестуванні й повністю вакцинувалися проти коронавірусу.
- 4 серпня в уряді повідомили, що українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку в ЄС.
- 17 серпня стала доступною бета-версія додатку для користувачів Android. Люди, що зареєструвались, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.