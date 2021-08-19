ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам.

Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації.

До теми Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі

Коли запрацює COVID-сертифікат

20 серпня о 10:00 – 10:30 відбудеться брифінг за участю представників Мінцифри, МОЗ та ЄС. Під час нього українцям обіцяють розповісти про проєкт і його технічну частину. Також ми отримаємо відповіді на питання, коли все запрацює, а подорожі з сертифікатами в Дії стануть можливими.

Що таке COVID-сертифікат Це цифровий документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу. Також у документі повинна бути вся інформація про перенесений COVID-19 або негативний ПЛР-тест, який підтверджується цифровим підписом.

У міжнародному сертифікаті вказуватимуть ім'я, прізвище, дату народження, назву країни, яка видала документ та унікальний номер. А ось для української версії достатньо тільки ім'я, фото й унікального номеру.

Українські COVID-сертифікати: останні новини

Тестування COVID-сертифіката для iOS розпочали ще 1 липня. Першопрохідцями-користувачами стала невелика група людей, які взяли участь у бета-тестуванні й повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

4 серпня в уряді повідомили, що українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку в ЄС.

17 серпня стала доступною бета-версія додатку для користувачів Android. Люди, що зареєструвались, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.

Поки що COVID-сертифікат в додатку Дія перебуває на стадії тестування й доступний невеликій групі громадян. Але кожен українець, який імунізувався проти коронавірусу, може отримати паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.