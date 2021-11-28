Відповідні рекомендації у зв'язку з поширенням у багатьох країнах штаму Омікрон надали в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань.
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Поради країнам через поширення нового штаму Омікрон
Насамперед експерти ЄЦКЗ рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом. Крім того, країни просять розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19.
Членам ЄС радять розглянути можливість ревакцинації людей від 40 років, аби захистити найбільш вразливі категорії людей. Далі просять вакцинувати дорослих віком від 18 років принаймні через 6 місяців після введення двох доз вакцини. Це потрібно для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету.
В ЄЦКЗ вважають, що такі заходи потенційно можуть зменшити поширення коронавірусу та запобігти додатковій госпіталізації і летальним випадкам.
У світу поширюється штам коронавірусу Омікрон: що відомо
- Штам Омікрон нещодавно вперше виявили в Південній Африці. За словами вчених, він має велику кількість мутацій.
- Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. За попередніми даними, він може бути небезпечнішим, аніж попередні. Зокрема, деякі гени нового штаму не виявляє ПЛР-тест, і це значно ускладнює дослідження.
- Наразі Омікрон підтвердили у жителів Чехії, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Ізраїлю, Австралії, Гонконгу та деяких інших країн.