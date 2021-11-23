Виконавча комісія блоку повинна виступити з пропозиціями вже цього тижня. По це заявила єврокомісарка охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

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Я повністю погоджуюся з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює над посиленням координації вільного пересування, включаючи тривалість дії та роль підсилювачів у кампанії вакцинації,

– заявила вона.

Кіріакідес зауважила, що обговорення з країнами-членами ЄС щодо сертифікатів продовжуються.

Ми сповнені рішучості повернути назад нинішню хвилю... і ми також усвідомлюємо, що нам потрібно дати чіткі, послідовні послання громадянам,

– сказала комісарка охорони здоров'я.

Джерела видання повідомляють, що Європейська комісія запропонує внести відомості про бустерну дозу вакцини у термін дії цифрового сертифіката вже нібито на початку грудня.

У публікації додали, що ЄС поки що схиляється до сценарію необхідності отримання третьої дози COVID-вакцини впродовж 9 місяців після останньої імунізації.

Зауважимо, що тепер термін дії COVID-сертифіката повинен закінчуватися через 9 місяців після введення останньої дози COVID-вакцини, але раніше пропонувалося через 12.

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