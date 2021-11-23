ЄС перегляне термін дії COVID-сертифікатів
Джерело:Euractiv
Європейська комісія планує уніфікувати терміни дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Зокрема, у документи планують включити дані про третю дозу.
Виконавча комісія блоку повинна виступити з пропозиціями вже цього тижня. По це заявила єврокомісарка охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.
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Я повністю погоджуюся з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює над посиленням координації вільного пересування, включаючи тривалість дії та роль підсилювачів у кампанії вакцинації,
– заявила вона.
Кіріакідес зауважила, що обговорення з країнами-членами ЄС щодо сертифікатів продовжуються.
Ми сповнені рішучості повернути назад нинішню хвилю... і ми також усвідомлюємо, що нам потрібно дати чіткі, послідовні послання громадянам,
– сказала комісарка охорони здоров'я.
Джерела видання повідомляють, що Європейська комісія запропонує внести відомості про бустерну дозу вакцини у термін дії цифрового сертифіката вже нібито на початку грудня.
У публікації додали, що ЄС поки що схиляється до сценарію необхідності отримання третьої дози COVID-вакцини впродовж 9 місяців після останньої імунізації.
Зауважимо, що тепер термін дії COVID-сертифіката повинен закінчуватися через 9 місяців після введення останньої дози COVID-вакцини, але раніше пропонувалося через 12.
Як згенерувати COVID-сертифікат в Дія:
- Завантажте застосунок. Якщо він у вас вже був встановлений, оновіть його в AppStore або Google Play.
- Далі слід натиснути "Послуги", після цього – "COVID-сертифікати" і "Отримати сертифікат". Наприкінці у вас попросять підписати згоду на передавання даних "Дія.Підписом".
- "Коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.