Європейський Союз підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні проектом, що передбачає фінансування розміром 40 мільйонів євро для всіх шести країн Східного партнерства.

Так, ЄС і Європейське регіональне бюро ВООЗ співпрацюватимуть для забезпечення масштабної підтримки введення вакцини проти COVID-19 і проведення вакцинації в Україні.

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"Проект, який фінансується ЄС і реалізується ВООЗ, охоплюватиме всі етапи, забезпечуючи "комплексну" підтримку впровадження вакцини проти коронавірусу і проведення вакцинації, а також стане значним внеском у зміцнення рутинної системи імунізації", – йдеться в пресрелізі.

ВООЗ реалізовуватиме проект протягом трьох років з метою підтримки країн Східного партнерства в підготовці, впровадженні та моніторингу розгортання вакцинації проти COVID-19 у рамках ініціативи, яку фінансує Європейський Союз розміром 40 мільйонів євро.

Європейський Союз підтримує Україну від початку пандемії. Ми надали медичне обладнання, таке як кисневі концентратори для лікарень і захисні засоби для тих, хто надає первинну допомогу, підтримали малий бізнес і культурну індустрію в Україні, надавши доступ до відповідного фінансування, а також мобілізували захист для вразливих груп, що, зокрема, потерпають від конфлікту, й жінок, чиє економічне становище й особиста безпека опинилися під загрозою через локдаун,

– заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він додав, що ВООЗ була й залишається ключовим партнером ЄС, і зараз, коли відкривається доступ до імунізації від COVID-19, вони раді продовжувати співпрацювати для забезпечення готовності України прийняти вакцини та розпочати щеплення.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За попередніми обіцянками МОЗ, вакцинація в Україні повинна розпочатися 15 лютого.

Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Більше про них, читайте тут.

План вакцинації складається з 5 етапів.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу