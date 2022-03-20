Європейська комісія прагне спонукати членів ЄС накопичувати йодні пігулки, захисні костюми та інші ліки. Брюссель також працює над способами боротьби з можливими хімічними та біологічними атаками після того, як США попередили, що Росія може використати таку зброю в Україні.
Читайте також: Лікуватимуться подорожником: у Росію не постачатимуть усі іноваційні ліки
Комісія працює над підвищенням готовності в галузі хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз загалом, і це робилося ще до війни в Україні,
– йдеться в повідомленні Комісії.
Раніше цього місяця в аптеках таких країн, як Бельгія, Болгарія та Чехія закінчилися таблетки йоду після того, як російські війська захопили атомну електростанцію в Україні. Атака викликала занепокоєння про ризики поширення радіоактивного витоку по всьому континенту.
Чому вживають йодовмісні ліки при радіаційних витоках
Під час таких атак виділяється радіоактивний йод, який при вдиханні концентрується у щитовидній залозі та може призвести до раку. Таблетки йоду калію насичують залозу йодом, запобігаючи всмоктуванню радіоактивного матеріалу.