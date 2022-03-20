ЄС планує збільшує запаси йодних таблеток і засобів захисту від ядерних інцидентів

Європейський союз після вторгнення Росії в Україну прискорив плани, спрямовані на поліпшення заходів у галузі охорони здоров'я у разі ядерного інциденту.

Європейська комісія прагне спонукати членів ЄС накопичувати йодні пігулки, захисні костюми та інші ліки. Брюссель також працює над способами боротьби з можливими хімічними та біологічними атаками після того, як США попередили, що Росія може використати таку зброю в Україні.

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Комісія працює над підвищенням готовності в галузі хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз загалом, і це робилося ще до війни в Україні,

– йдеться в повідомленні Комісії.

Раніше цього місяця в аптеках таких країн, як Бельгія, Болгарія та Чехія закінчилися таблетки йоду після того, як російські війська захопили атомну електростанцію в Україні. Атака викликала занепокоєння про ризики поширення радіоактивного витоку по всьому континенту.

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Під час таких атак виділяється радіоактивний йод, який при вдиханні концентрується у щитовидній залозі та може призвести до раку. Таблетки йоду калію насичують залозу йодом, запобігаючи всмоктуванню радіоактивного матеріалу.