Регулятор Євросоюзу почав огляд вакцини Sinovac, яку використовують в Україні

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) почало безперервний огляд китайської вакцини Sinovac, яку використовують в Україні. Це є першим кроком для схвалення препарату на території Євросоюзу.

Рішення про початок огляду вакцини ґрунтується на результатах лабораторних досліджень. Вони підтверджують, що препарат Sinovac сприяє виробленню антитіл.

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Що відомо про огляд вакцини

Експерти оцінюватимуть дані, коли вони стануть доступними, щоб вирішити, чи переваги вакцини Sinovac перевищують її ризики.

Огляд триватиме до того часу, поки не буде доступно достатньо доказів для офіційної заявки на отримання дозволу на продаж. Остаточні терміни наразі не вказують.

Вакцину Sinovac активно використовують в Україні. Якщо препарат схвалять у ЄС, то його визнаватимуть у "паспортах вакцинації".

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В ЕМА повідомили, що наразі заявку на отримання дозволу на продаж вакцини Sinovac не подавали.

Варто зауважити, що агентство проводить попередній огляд ще 3 препаратів. Мовиться про вакцини CureVac, Novavax і "Супутник V".

Вакцинація в Україні: коротко