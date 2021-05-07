Регулятор вирішить, чи давати згоду на застосування ліків
Почати безперервне вивчення препарату агентство EMA вирішило опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.
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Однак EMA ще не отримало повного набору даних, тому ще рано робити будь-які висновки щодо балансу користі та ризику від препарату,
– йдеться на сайті агентства.
Наразі європейський регулятор займатиметься вивченням першої частини даних, отриманих в результаті лабораторних випробувань та випробувань на тваринах, в додаток до даних про якість ліків.
Нагадаємо, Всесвітній конгрес обрав кращу вакцину проти коронавірусної хвороби. Ним визнали вакцину виробництва американської компанії Moderna.