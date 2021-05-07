У ЄС почали вивчення препарату для лікування коронавірусу

Європейський регулятор EMA почав вивчення препарату Sotrovimab для лікування коронавірусу. Препарат має назву VIR-7831 та GSK4182136, був розроблений компаніями GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology.

Регулятор вирішить, чи давати згоду на застосування ліків

Почати безперервне вивчення препарату агентство EMA вирішило опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати госпіталізації або смерті пацієнтів з COVID-19.

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Однак EMA ще не отримало повного набору даних, тому ще рано робити будь-які висновки щодо балансу користі та ризику від препарату,

– йдеться на сайті агентства.

Наразі європейський регулятор займатиметься вивченням першої частини даних, отриманих в результаті лабораторних випробувань та випробувань на тваринах, в додаток до даних про якість ліків.

– це отримане лабораторним шляхом антитіло, яке призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.

Нагадаємо, Всесвітній конгрес обрав кращу вакцину проти коронавірусної хвороби. Ним визнали вакцину виробництва американської компанії Moderna.