Що відомо про обмеження
На початку цього року, коли у світ не вистачало вакцин, ЄС запровадив механізм, щоб запобігти перепродажу доз, які він отримав від AstraZeneca, англо-шведської фармацевтичної компанії.
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Систему експортного контролю, спрямовану на те, щоб великі фармацевтичні компанії дотримувалися своїх контрактів, використовували у березні, коли було заблоковано партію більше чверті мільйона вакцин AstraZeneca, призначених для Австралії.
Коротко про суперечку
Коли виникла суперечка з AstraZeneca, ЄС значно відставав від Сполучених Штатів та інших країн у вакцинації від COVID-19
Втім, наразі вдалось вакцинувати понад 65% населення ЄС.
Тож, ЄС і AstraZeneca заявили, що досягли згоди, щоб припинити юридичну боротьбу через повільні темпи поставок компанією вакцин проти COVID-19.
Представниця Єврокомісії ЄС Дана Спінант заявила, що "прозорість експорту" буде забезпечена новим механізмом моніторингу, який надаватиме комісії дані про експорт вакцин.
ЄС доставить 1 мільярд доз вакцини
На тлі нового значного зростання кількості інфекцій у ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вакцинацію необхідно посилити.
У Єврокомісії також зауважили, що наразі достатньо доз вакцини, тому до кінця цього тижня Європа доставить 1 мільярд доз державам-членам.