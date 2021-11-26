ЄС послабить контроль над експортом вакцин

Європейський Союз вирішив пом'якшити обмеження на експорт вакцин проти COVID-19. Зокрема, з січня Єврокомісія більше не вимагатиме від виробників вакцин спеціального дозволу на експорт за межі ЄС.

Що відомо про обмеження

На початку цього року, коли у світ не вистачало вакцин, ЄС запровадив механізм, щоб запобігти перепродажу доз, які він отримав від AstraZeneca, англо-шведської фармацевтичної компанії.

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Систему експортного контролю, спрямовану на те, щоб великі фармацевтичні компанії дотримувалися своїх контрактів, використовували у березні, коли було заблоковано партію більше чверті мільйона вакцин AstraZeneca, призначених для Австралії.

Коротко про суперечку

Коли виникла суперечка з AstraZeneca, ЄС значно відставав від Сполучених Штатів та інших країн у вакцинації від COVID-19

Втім, наразі вдалось вакцинувати понад 65% населення ЄС.

Тож, ЄС і AstraZeneca заявили, що досягли згоди, щоб припинити юридичну боротьбу через повільні темпи поставок компанією вакцин проти COVID-19.

Представниця Єврокомісії ЄС Дана Спінант заявила, що "прозорість експорту" буде забезпечена новим механізмом моніторингу, який надаватиме комісії дані про експорт вакцин.

ЄС доставить 1 мільярд доз вакцини

ЄС є найбільшим світовим постачальником вакцин проти COVID-19, експортується понад 1,3 мільярда доз у понад 150 країн.

На тлі нового значного зростання кількості інфекцій у ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вакцинацію необхідно посилити.

У Єврокомісії також зауважили, що наразі достатньо доз вакцини, тому до кінця цього тижня Європа доставить 1 мільярд доз державам-членам.