Згідно з даними досліджень, третя доза мРНК-вакцин від Pfizer і Moderna збільшує здатність виробляти антитіла проти коронавірусу у пацієнтів з трансплантацією органів або ослабленою імунною системою. Бустерну дозу можна вводити через 28 днів після другої.

До теми Вже офіційно: у США схвалили третю дозу вакцини від коронавірусу

При цьому немає наявних доказів того, що це захищає таких реципієнтів від COVID-19. Але експерти очікують, що бустерна доза підвищить захист хоча б у деяких з них.

EMA буде продовжувати відстежувати будь-які дані про її ефективність (бустерної дози – 24 канал.),

– йдеться в повідомленні.

Все залежить від імунітету: рекомендації для людей з нормальною імунною системою

У доповіді наголосили на тому, що важливо розрізняти третю дозу для людей з ослабленою імунною системою і для людей з нормальною імунною системою.

Останні дослідження показали, що третя доза Pfizer через 6 місяців після другої значно підвищує рівні антитіл у людей у віці від 18 до 55 років.

Тож в EMA рекомендують бустерні дози вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer для людей старше 18 років. Така доза може вводитися через 6 місяців після другої.

На підставі цих даних комітет прийшов до висновку, що ревакцинація може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у ​​віці 18 років і старше,

– додали в EMA.

Ефективність бустерної дози вакцини Spikevax від Moderna для людей з нормальною імунною системою ще вивчається.