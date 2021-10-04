В ЄС рекомендують бустерні дози Pfizer і Moderna, але є правила
Джерело:EMA
Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендує введення бустерної дози Pfizer і Moderna для людей з ослабленим імунітетом. Для дорослих людей зі звичайним імунітетом також рекомендували використання третьої дози, але лише препаратом від Pfizer та через 6 місяців після другого уколу.
Згідно з даними досліджень, третя доза мРНК-вакцин від Pfizer і Moderna збільшує здатність виробляти антитіла проти коронавірусу у пацієнтів з трансплантацією органів або ослабленою імунною системою. Бустерну дозу можна вводити через 28 днів після другої.
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При цьому немає наявних доказів того, що це захищає таких реципієнтів від COVID-19. Але експерти очікують, що бустерна доза підвищить захист хоча б у деяких з них.
EMA буде продовжувати відстежувати будь-які дані про її ефективність (бустерної дози – 24 канал.),
– йдеться в повідомленні.
Все залежить від імунітету: рекомендації для людей з нормальною імунною системою
У доповіді наголосили на тому, що важливо розрізняти третю дозу для людей з ослабленою імунною системою і для людей з нормальною імунною системою.
- Останні дослідження показали, що третя доза Pfizer через 6 місяців після другої значно підвищує рівні антитіл у людей у віці від 18 до 55 років.
Тож в EMA рекомендують бустерні дози вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer для людей старше 18 років. Така доза може вводитися через 6 місяців після другої.
На підставі цих даних комітет прийшов до висновку, що ревакцинація може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старше,
– додали в EMA.
Ефективність бустерної дози вакцини Spikevax від Moderna для людей з нормальною імунною системою ще вивчається.