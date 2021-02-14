Європейський союз планує запровадити "сертифікат вакцинації" для людей, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції.

Зауважимо, за словами єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес, це не буде "паспортом" вакцинації.

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Кіріакідес пояснила, що сертифікат вакцинації – це лише медичних документ і він не даватиме жодних привілеїв, до прикладу, можливості вільно подорожувати.

Різниця полягає в тому, що в документі, про який ми думаємо, міститимуться всі дані, пов’язані з вакцинацією. Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це відбудеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Отже, мова йде про медичний документ,

– сказала єврокомісар.

Документ має бути розроблений на глобальному рівні і зараз тривають переговори з цього питання в рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Але рішення щодо такого документу вже повинні будуть ухвалювати глави держав та урядів ЄС", – зазначила Кіріакідес.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу