У ЄС схвалили COVID-вакцину від компанії AstraZeneca
Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання препарату в країнах ЄС прийматиме Єврокомісія.
Джерело: DW
Вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca стала третьою за рахунком, яку EMA допустило для використання в ЄС. До цього регулятор схвалив препарати від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.
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Цікаво, що декілька днів тому у Європі розгорівся скандал стосовно вакцини від AstraZeneca. Раніше Єврокомісія замовила у компанії 400 мільйонів доз вакцини для 27 країн-членів ЄС. За цією угодою AstraZeneca отримала передплату в розмірі 336 мільйонів євро.
Але 22 січня представники компанії повідомили, що до кінця березня замість обіцяних 80 мільйонів доз зможуть поставити лише до 31 мільйона доз. В AstraZeneca послалися на зниження виробничих потужностей у Європі, проте в ЄС підозрюють, що дози, вироблені в Європі, спрямовувались деінде.
Через невиконання умов угоди, Брюссель відреагував погрозами подати до суду. У Брюсселі зазначили, що поза межами ЄС фармкомпанія AstraZeneca дотримується своїх зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, зокрема, до Великої Британії.
Аби врегулювати ситуацію, представники компанії вже декілька разів зустрічались з членами Єврокомісії.
Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що відомо
Джерело: astrazeneca.com
- Вчені з Оксфордського університету розробили вакцину у співпраці з компанією AstraZeneca.
- Препарат називається AZD1222. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.
- Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Цікаво, що в учасників дослідження після першого дозування ефективність була значно вищою – близько 90%.
- Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.
- Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років. Але разом з тим існує недостатньо даних щодо ефективності препарату для основної групи ризику – людей, старших 65 років.
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