У ЄС схвалили COVID-вакцину від компанії AstraZeneca

Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання препарату в країнах ЄС прийматиме Єврокомісія.

Джерело: DW

Вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca стала третьою за рахунком, яку EMA допустило для використання в ЄС. До цього регулятор схвалив препарати від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.

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Цікаво, що декілька днів тому у Європі розгорівся скандал стосовно вакцини від AstraZeneca. Раніше Єврокомісія замовила у компанії 400 мільйонів доз вакцини для 27 країн-членів ЄС. За цією угодою AstraZeneca отримала передплату в розмірі 336 мільйонів євро.

Але 22 січня представники компанії повідомили, що до кінця березня замість обіцяних 80 мільйонів доз зможуть поставити лише до 31 мільйона доз. В AstraZeneca послалися на зниження виробничих потужностей у Європі, проте в ЄС підозрюють, що дози, вироблені в Європі, спрямовувались деінде.

Через невиконання умов угоди, Брюссель відреагував погрозами подати до суду. У Брюсселі зазначили, що поза межами ЄС фармкомпанія AstraZeneca дотримується своїх зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, зокрема, до Великої Британії.

Аби врегулювати ситуацію, представники компанії вже декілька разів зустрічались з членами Єврокомісії.

Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що відомо

Джерело: astrazeneca.com