У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує надати умовний дозвіл на продаж COVID-вакцини від компанії Moderna.
Це друга вакцина проти COVID-19, яку EMA рекомендує для авторизації. На офіційному сайті агентства йдеться, що препарат від Moderna рекомендується для профілактики коронавірусу людей віком від 18 років.
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Представники Комітету з лікарських засобів для людини EMA детально оцінили дані про якість, безпеку та ефективність вакцини й рекомендує Європейській комісії видати офіційний дозвіл на продаж.
Ця вакцина надає нам ще один інструмент для подолання поточної надзвичайної ситуації… Що стосується усіх ліків, ми будемо уважно відстежувати дані про безпеку та ефективність вакцини, щоб забезпечити постійний захист громадськості ЄС. Наша робота завжди керуватиметься науковими доказами та нашим прагненням захищати здоров'я громадян ЄС,
– сказав виконавчий директор EMA Емер Кук.
Що відомо про вакцину від компанії Moderna
- Це двокомпонентна вакцина, яку вводять двічі з інтервалом 28 днів після першої ін'єкції.
- Ефективність препарату проти хвороби становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%.
- Раніше вакцина була занадто складною для зберігання. Але вченим вдалося збільшити її термін придатності при температурі від 2° до 8°C.
- Загалом препарат може зберігатися до 6 місяців у медичних морозильних камерах, 30 днів у побутових холодильниках та навіть при кімнатній температурі, але лише до 12 годин.
- Вакцина від Moderna є найдорожчою. Одна доза коштує від 27 до 37 доларів. Кінцева вартість препарату залежить від розміру партії, яку хотітиме замовник.
- Раніше вакцина отримала схвалення у США та Канаді.
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