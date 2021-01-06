Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує надати умовний дозвіл на продаж COVID-вакцини від компанії Moderna.

Це друга вакцина проти COVID-19, яку EMA рекомендує для авторизації. На офіційному сайті агентства йдеться, що препарат від Moderna рекомендується для профілактики коронавірусу людей віком від 18 років.

До теми Скандал між Степановим та "Медзакупівлі": МОЗ змінює компанію для закупки COVID-вакцин

Представники Комітету з лікарських засобів для людини EMA детально оцінили дані про якість, безпеку та ефективність вакцини й рекомендує Європейській комісії видати офіційний дозвіл на продаж.

Ця вакцина надає нам ще один інструмент для подолання поточної надзвичайної ситуації… Що стосується усіх ліків, ми будемо уважно відстежувати дані про безпеку та ефективність вакцини, щоб забезпечити постійний захист громадськості ЄС. Наша робота завжди керуватиметься науковими доказами та нашим прагненням захищати здоров'я громадян ЄС,

– сказав виконавчий директор EMA Емер Кук.