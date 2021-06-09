Пленарне засідання прийняло новий Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів. "За" проголосували 546 євродепутатів – це щодо сертифікатів для громадян ЄС та 553 – "за" сертифікати для громадян третіх країн.
Варто знати Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка
Документ засвідчуватиме, що:
- людина була щеплена проти COVID-19,
- нещодавно отримала негативний результат тесту,
- вилікувалась від інфекції.
На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці.
Відколи діятиме сертифікат
Почнуть застосовувати систему з 1 липня 2021 року, а діятиме вона впродовж 12 місяців. Сертифікат не буде передумовою вільного пересування і не буде вважатися проїзним документом.
Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
Держави-члени самі вирішують, чи приймають вони також сертифікати на вакцини, перелічені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання.
Які кроки робить ЄС задля відкриття кордонів
Раніше, 20 травня Рада ЄС затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.
До слова, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.
Крім того, ухвалили "механізм аварійного гальмування", який передбачає тимчасове обмеження всі поїздок у ЄС з третіх країн, де епідемічна ситуація швидко погіршується.