Пленарне засідання прийняло новий Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів. "За" проголосували 546 євродепутатів – це щодо сертифікатів для громадян ЄС та 553 – "за" сертифікати для громадян третіх країн.

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Сертифікат буде виданий національними органами безплатно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

Документ засвідчуватиме, що:

людина була щеплена проти COVID-19,

нещодавно отримала негативний результат тесту,

вилікувалась від інфекції.

На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці.

Відколи діятиме сертифікат

Почнуть застосовувати систему з 1 липня 2021 року, а діятиме вона впродовж 12 місяців. Сертифікат не буде передумовою вільного пересування і не буде вважатися проїзним документом.

Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Держави-члени самі вирішують, чи приймають вони також сертифікати на вакцини, перелічені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання.

Важливо! Застосування документу відбудеться з 1 липня 2021 року, відразу після прийняття Радою ЄС та опублікування в Офіційному журналі.

Які кроки робить ЄС задля відкриття кордонів

Раніше, 20 травня Рада ЄС затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

До слова, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Крім того, ухвалили "механізм аварійного гальмування", який передбачає тимчасове обмеження всі поїздок у ЄС з третіх країн, де епідемічна ситуація швидко погіршується.

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