У ЄС схвалили запровадження COVID-сертифікатів: відколи і як діятиме документ

Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката, який повинен спростити пересування у Європі на час пандемії.
Пленарне засідання прийняло новий Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів. "За" проголосували 546 євродепутатів – це щодо сертифікатів для громадян ЄС та 553 – "за" сертифікати для громадян третіх країн.
Варто знати Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечкаСертифікат буде виданий національними органами безплатно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.
Документ засвідчуватиме, що:
- людина була щеплена проти COVID-19,
- нещодавно отримала негативний результат тесту,
- вилікувалась від інфекції.
На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці.
Відколи діятиме сертифікат
Почнуть застосовувати систему з 1 липня 2021 року, а діятиме вона впродовж 12 місяців. Сертифікат не буде передумовою вільного пересування і не буде вважатися проїзним документом.
Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
Держави-члени самі вирішують, чи приймають вони також сертифікати на вакцини, перелічені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання.Важливо! Застосування документу відбудеться з 1 липня 2021 року, відразу після прийняття Радою ЄС та опублікування в Офіційному журналі.
Які кроки робить ЄС задля відкриття кордонів
Раніше, 20 травня Рада ЄС затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.
До слова, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.
Крім того, ухвалили "механізм аварійного гальмування", який передбачає тимчасове обмеження всі поїздок у ЄС з третіх країн, де епідемічна ситуація швидко погіршується.На прогулянці чи під час мандрівки не завжди є змога ретельно помити руки. Та про це не варто перейматись, якщо з вами серветки Smile Sterill Bio. Вони ефективно знищують віруси і мікроби та подбають про красу ваших рук.