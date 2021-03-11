ЄС схвалив одноразову вакцину проти COVID-19 від Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Це четверта за рахунком анти-коронавірусна вакцина, схвалена в ЄС.

Вакцину J&J розробила бельгійська фармкомпанія Janssen. Препарат відрізняється від інших схвалених вакцин тим, що для імунізації необхідна лише одна доза.

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Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Також нагадаємо, що в ЄС до застосування схвалені вакцини від компаній BioNTech-Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Що відомо про вакцину J&J