ЄС схвалив одноразову вакцину проти COVID-19 від Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Це четверта за рахунком анти-коронавірусна вакцина, схвалена в ЄС.
Вакцину J&J розробила бельгійська фармкомпанія Janssen. Препарат відрізняється від інших схвалених вакцин тим, що для імунізації необхідна лише одна доза.
До теми Чи варто боятися вакцинації проти коронавірусу: інфекціоністка відповіла на головні питання
Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Також нагадаємо, що в ЄС до застосування схвалені вакцини від компаній BioNTech-Pfizer, AstraZeneca і Moderna.
Що відомо про вакцину J&J
- Клінічні випробування показали, що вона на 66% ефективна в запобіганні різних варіантів COVID-19, а на 85% ефективна у захисті від важких ускладнень хвороби.
- Нижчу ефективність частково пояснюють тим, що випробування проводилися пізніше за інших вакцин. Тобто після того, як більш агресивні варіанти вірусу стали більш домінантними.
- Цей препарат заснований на традиційному підході до вакцинації. А саме з використанням вірусу застуди для введення білків коронавірусу в організм, завдяки чому утворюється імунна відповідь.
- Це означає, що її не потрібно зберігати при наднизьких температурах.
- Раніше використання цього препарату схвалили у США.