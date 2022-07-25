У суботу, 23 липня, ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи, яка вразила понад 16 тисяч людей у ​​72 країнах, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я – це найвищий рівень загрози.

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Вакцина проти мавпячої віспи

Вже 25 липня данський виробник ліків Bavarian Nordic, повідомив, що його вакцину який схвалили для використання проти мавпячої віспи в усіх країнах-членах Європейського Союзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.

Європейська комісія продовжила ліцензію на продаж вакцини проти натуральної віспи Imvanex для захисту від мавпячої віспи, відповідно до рекомендації контролюючого органу ЄС з лікарських засобів,

– йдеться в повідомленні.

Imvanex схвалений в ЄС з 2013 року для профілактики віспи.Його також вважали потенційною вакциною від віспи мавп через схожість між вірусом віспи мавп і вірусом звичайної віспи. Але мавпяча віспа менш небезпечна та заразна, ніж натуральна віспа, яка була ліквідована в 1980 році.

Мавпяча віспа – симптоми Першими симптомами віспи мавп є лихоманка, головний біль, біль у м’язах і спині протягом п’яти днів. Згодом на обличчі, долонях і підошвах з’являються висипання, а потім виразки.

Повідомлялося про сплеск зараження віспою мавп з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де хвороба вже давно є ендемічною.

EMA проводить наукову оцінку ліків і дає рекомендації щодо того, чи варто будь-який лікарський засіб продавати, чи ні. Однак згідно із законодавством ЄС EMA не має повноважень фактично дозволяти маркетинг у різних країнах ЄС. Європейська комісія є авторизуючим органом і приймає юридично обов’язкове рішення на основі рекомендацій EMA .