ЄС схвалив вакцину проти мавп'ячої віспи
Джерело:Reuters
Європейська комісія схвалила вакцину від натуральної віспи для використання проти віспи мавп після того, як ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я
У суботу, 23 липня, ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи, яка вразила понад 16 тисяч людей у 72 країнах, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я – це найвищий рівень загрози.
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Вакцина проти мавпячої віспи
Вже 25 липня данський виробник ліків Bavarian Nordic, повідомив, що його вакцину який схвалили для використання проти мавпячої віспи в усіх країнах-членах Європейського Союзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.
Європейська комісія продовжила ліцензію на продаж вакцини проти натуральної віспи Imvanex для захисту від мавпячої віспи, відповідно до рекомендації контролюючого органу ЄС з лікарських засобів,
– йдеться в повідомленні.
Imvanex схвалений в ЄС з 2013 року для профілактики віспи.Його також вважали потенційною вакциною від віспи мавп через схожість між вірусом віспи мавп і вірусом звичайної віспи. Але мавпяча віспа менш небезпечна та заразна, ніж натуральна віспа, яка була ліквідована в 1980 році.
Повідомлялося про сплеск зараження віспою мавп з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де хвороба вже давно є ендемічною.
EMA проводить наукову оцінку ліків і дає рекомендації щодо того, чи варто будь-який лікарський засіб продавати, чи ні. Однак згідно із законодавством ЄС EMA не має повноважень фактично дозволяти маркетинг у різних країнах ЄС. Європейська комісія є авторизуючим органом і приймає юридично обов’язкове рішення на основі рекомендацій EMA .