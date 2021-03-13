ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами: перелік
Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС. Наразі це 4 препарати.
Джерело:Euronews
Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.
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Чому паспорти не видаватимуть при щепленні іншими вакцинами
Припускають, що Євросоюз не впевнений у якості цих вакцин.
Які вакцини затверджені в ЄС:
- Pfizer/BioNtech,
- AstraZeneca,
- Moderna,
- Johnson&Johnson (Janssen).
Однак в Єврокомісії зазначили, що головними викликами щодо майбутніх паспортів вакцинації є захист даних і проблема дискримінації. Річ у тім, що не всі люди можуть отримати щеплення вчасно, адже вакцинують за графіком.
Що відомо про паспорти вакцинації
- Кілька країн, зокрема, Ізраїль, Данія та інші вже запустили схеми "паспортів вакцинації". Стверджують, що все для того, аби ідентифікувати вакцинованих людей та дати їм більшу свободу пересування.
- Bloomberg, посилаючись на внутрішній документ ЄС, пише, що такі паспорти з’являться в Євросоюзі не раніше ніж за кілька місяців.
- Водночас у ВООЗ все ще не рекомендують країнам вводити COVID-паспорти.
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