ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами: перелік

Джерело:Euronews
Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС. Наразі це 4 препарати.
Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.
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Припускають, що Євросоюз не впевнений у якості цих вакцин.
Які вакцини затверджені в ЄС:
Однак в Єврокомісії зазначили, що головними викликами щодо майбутніх паспортів вакцинації є захист даних і проблема дискримінації. Річ у тім, що не всі люди можуть отримати щеплення вчасно, адже вакцинують за графіком.