ЄС видаватиме COVID-паспорти лише після щеплень певними вакцинами: перелік

Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС. Наразі це 4 препарати.

Країни-члени ЄС можуть використовувати будь-які вакцини. Про це заявив єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс. Однак тоді вони не зможуть отримати COVID-паспорти для вільних поїздок у майбутньому.

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