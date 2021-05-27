Так, до кінця червня очікувалося 300 мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Але лише третина з них буде доставлена ​​у країни-члени ЄС.

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"До початку травня AstraZeneca доставила лише 50 мільйонів доз… AstraZeneca навіть не намагалася поважати контракт", – сказав адвокат ЄС Рафаель Яффералі.

Яффералі зазначив, що у якості компенсації щодо невиконання контрактів ЄС вимагатиме по 10 євро (12,2 долара) за кожен день затримки для кожної дози.

Адвокат від компанії AstraZeneca Хакім Буларбах заявив у суді, що в такому разі сума компенсації сягатиме 200 мільйонів євро. Відтак Буларбах попросив суд переглянути розмір суми, якщо захист не зможе виграти справу.

Він наголосив на складності виробництва вакцин проти коронавірусу і зазначив, що "це не контракт на постачання взуття чи футболок".

До слова, ще у квітні ЄС звернувся до суду проти шведсько-британської фірми AZN.L – виробник вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Це сталося після заяви компанії про те, що до кінця червня вона зможе поставити лише 100 мільйонів доз вакцини замість 300 мільйонів, передбачених контрактами на постачання.

Наступне засідання відбудеться 4 червня.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу