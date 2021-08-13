Три нові симптоми вивчить EMA
Тепер Європейське агентство з лікарських засобів вивчатиме нові реакції та визначить, чи дійсно це побічні ефекти від препаратів Pfizer і Moderna.
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Вакциновані повідомляли про три нові побічні ефекти, які у них з'явилися після щеплення:
- багатоформну еритему – форму алергічної реакції на шкірі;
- гломерулонефрит – запалення нирок;
- нефротичний синдром – ураження нирок із втратою білка з сечею.
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В EMA не повідомили про те, скільки випадків проявів цих симптомів було зареєстровано після вакцинації щепленнями Pfizer і Moderna.
Водночас заявили, що звернулись до компаній з проханням надати дані для вивчення будь-якого потенційного зв'язку між вакцинами та перерахованими реакціями.
Що відомо про мРНК-вакцини Moderna і Pfizer?Це так звані "генетичні" вакцини нового покоління. Вони "навчають" наші клітини боротися із патогенами інфекції у нашому організмі.
Ці вакцини застосовують для вакцинації й в Україні. Зокрема, вакциною Moderna станом на 13 серпня провели 936 599 щеплень, а препаратом від Pfizer – 1 476 383 щеплень. Втім, наразі про серйозні побічні реакції серед вакцинованих українців – не повідомляли у МОЗ.
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