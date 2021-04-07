Європейське агентство лікарських засобів (EMA) виявило зв'язок між утворенням тромбів та вакциною компанії AstraZeneca. Тож регулятор просить внести це у список "дуже рідкісних побічних ефектів вакцини.

EMA вкотре підкреслили, що користь вакцини перевищує ризики. І визнання тромбозів як побічного ефекту препарату допоможе медикам швидко помітити проблему.

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У відомстві зазначили, що комітет взяв до уваги всі наявні нині докази, зокрема й від спеціальної групи експертів.

Комітет з безпеки EMA сьогодні прийшов до висновку, що незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів повинні бути внесені в список дуже рідкісних побічних ефектів Vaxzevria (раніше вакцина COVID-19 AstraZeneca),

– йдеться в повідомленні.

Комітет провів поглиблений аналіз 62 випадків тромбозу венозних синусів головного мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен, зареєстрованих в базі даних з безпеки лікарських засобів ЄС (EudraVigilance) станом на 22 березня 2021 року. 18 з них закінчилися летальним результатом.

COVID-19 пов'язаний з ризиком госпіталізації й смерті. Повідомлення про поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічаються дуже рідко, і загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів,

– додали у відомстві.

Поки що точні причини утворення таких тромбів не встановлені. Найправдоподібніше пояснення – це імунна відповідь, яка приводить до стану, аналогічному стану деяких пацієнтів, які отримували гепарин. В ЄС вже запросили нові дослідження для встановлення точної причини.

Попередження медикам та людям, які вакцинувались

EMA зауважили, що цей побічний ефект може розвиватися до 2 тижнів після вакцинації. Станом на 7 квітня більшість зареєстрованих випадків сталося серед жінок віком до 60 років впродовж 2 тижнів після вакцинації. На основі наявних даних конкретні фактори ризику ще не встановлені.

Важливо! Людям, вакцинувалися препаратом від AstraZeneca варто негайно звернутися за медичною допомогою за наявності відповідних симптомів.

Визначивши ознаки згустків крові й низького рівня тромбоцитів, медичні працівники зможуть своєчасно допомогти постраждалим, надати необхідне лікування та захистити від ускладнень.

Симптоми тромбозів внаслідок вакцинації препаратом AstraZeneca

Пацієнтам слід негайно звернутися за медичною допомогою при появі таких симптомів:

задишка;

біль у грудях;

набряк ніг;

постійний біль в животі;

неврологічні симптоми, зокрема сильні й постійні головні болі або помутніння зору;

крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін'єкції.

В EMA обіцяють продовжувати стежити за безпекою та ефективністю вакцини й надавати громадськості найсвіжішу інформацію.