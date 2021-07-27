Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. За її словами, ЄС досягнув важливої цілі: 70% дорослих отримали першу дозу і 57% повністю вакциновані, прогнози свідчать, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.
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Вакцинації в ЄС розпочалася повільно в порівнянні з Великою Британією і США. Це сталося через затримки з поставками вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca.
Але після різкого збільшення поставок з другого кварталу, особливо вакцини Pfizer/BionTech, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС тепер входить у число світових лідерів за темпами вакцинації.
Дельта-варіант дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для їх власного здоров'я і захисту інших,
– розповіла президентка.
Вакцинація в ЄС: коротко
- Найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі.
- Найбільше вакцинованих в Німеччині, там ввели 89 387 257 доз.
- Найбільше відстають від решти Румунія та Болгарія.
- В Болгарії щеплених першою дозою – близько 18%, а завершили вакцинацію близько 16% дорослого населення.