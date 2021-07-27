У ЄС встановили важливе досягнення у кампанії вакцинації

Європейська комісія заявила, що ЄС перебуває на шляху до досягнення своєї мети повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа. Саме такий відсоток дорослих людей вже отримав першу дозу.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. За її словами, ЄС досягнув важливої цілі: 70% дорослих отримали першу дозу і 57% повністю вакциновані, прогнози свідчать, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.

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Вакцинації в ЄС розпочалася повільно в порівнянні з Великою Британією і США. Це сталося через затримки з поставками вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca.

Але після різкого збільшення поставок з другого кварталу, особливо вакцини Pfizer/BionTech, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС тепер входить у число світових лідерів за темпами вакцинації.

Дельта-варіант дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для їх власного здоров'я і захисту інших,

– розповіла президентка.

Вакцинація в ЄС: коротко