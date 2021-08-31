У ЄС вже вакцинували 70% дорослого населення

У країнах Євросоюзу частка вакцинованих проти коронавірусу серед дорослих досягла 70%. І зупинятися на цьому не збираються.

Раніше ЄС поставив собі за мету повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа. Нині президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це вдалося.

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70% дорослих у ЄС вже повністю вакциновані. Це понад 250 мільйонів людей. Це величезне досягнення, яке демонструє, чого ми можемо досягти спільною роботою,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що пандемія ще не закінчилась. Тому зараз важливо, аби всі нещеплені люди таки вакцинувалися, адже це допоможе запобігти новій хвилі й попередити появу нових штамів вірусу.

Ми також допоможемо вакцинуватися іншим країнам світу. ЄС вже робить багато – ми експортуємо і даруємо вакцини партнерам, ми є провідним партнером програми COVAX. Але потрібно робити більше, і ми будемо підтримувати партнерів у цих зусиллях. Пандемія скінчиться тільки тоді, коли буде переможена у всіх куточках світу,

– зауважила вона.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 9 082 122 щеплення проти коронавірусу. Це загальна кількість ін'єкцій, проведених в країні.

Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 5 359 417 мешканців країни. 5 359 415 з них отримали першу дозу препарату.

Натомість повністю імунізовані, тобто отримали обидві дози вакцини, 3 722 707 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, що перед вступом на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко дав публічну обіцянку, що впродовж літа в Україні проведуть 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Але станом на ранок 31 серпня в країні провели 9 082 122 щеплення.

Віктор Ляшко заявив, що хоч МОЗ і не зуміло виконати обіцянку на 100%, все ж Україна майже наблизилась до необхідної кількості щеплень. У МОЗ планують надолужити 10 мільйонів щеплень на початку вересня з невеликою затримкою.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу