В ЄС вже вакцинували проти COVID-19 чверть населення

150 мільйонів щеплень проти коронавірусу станом на початок травня 2021 року вже зробили у Європейському Союзі. Першу дозу вакцини отримали 25% дорослих.

Про це у твітері повідомила Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Причому, за її словами, вакцинація набирає обертів.

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У ЄС також хочуть вакцинувати 70% дорослих до липня

Мільярд щеплень проти коронавірусу зроблено у світі станом на початок травня 2021 року. Найбільше – у Сполучених Штатах Америки.

4 травня президент Джо Байден заявив, що до дня незалежності країни – 4 липня – показник вакцинації досягне 70% дорослого населення.

Європейський Союз не збирається відставати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього ж дня написала у твітері, що до липня у країнах ЄС також вакцинують 70% людей.

Мовляв, вакцин для цього цілком достатньо.

Вакцинація набирає обертів у ЄС: ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу,

– також повідомила вона.

За даними Єврокомісії, у 27 країнах ЄС мешкають приблизно 450 мільйонів людей. Дорослих із них – 266 мільйонів. 70% – це трохи більше за 186 мільйонів. Для повної їх вакцинації потрібно майже 400 мільйонів доз вакцин.

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