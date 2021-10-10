Рішення про заборону в країнах ЄС було прийнято після того, як Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) поставило під сумнів якість та безпеку цього барвника. Натомість в Україні про заборону E171 поки що не мовиться.

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E171 – харчовий барвник Містить наночастки діоксиду титану і зазвичай використовується як білий барвник в широкому спектрі споживчих товарів, зокрема в їжі, ліках та косметиці.

Заборона стосується використання добавки в їжу. У більшості європейських країн E171 вже майже зник зі складу харчових продуктів, але все ще присутній в деяких жувальних гумках, цукерках і прикрасах для тортів.

Без будь-яких подальших заперечень з боку держав-членів або Європейського парламенту до кінця року заборона набуде чинності на початку 2022 року,

– йдеться в заяві комісії ЄС.

При цьому поки що заборона не торкнеться фармацевтичну промисловість, яка використовує E171 для виготовлення лікарських засобів як консервант.

Чому його заборонили в ЄС

У травні EFSA виявили, що наночастинки діоксиду титану, які містяться в цьому барвнику, можуть викликати пошкодження ДНК .

. Натомість безпечний рівень їхнього щоденного споживання встановити неможливо.

Франція призупинила його використання ще минулого року. Причиною цьому стало дослідження, яке показало, що діоксид титану може викликати передракові ураження у лабораторних щурів.