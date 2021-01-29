У Європейському Союзі ввели експортний контроль за вакцинами проти коронавірусу. Єврокомісія вимагає дозволів країн-членів ЄС при експортуванні препаратів за межі Євросоюзу. Обмеження діятимуть з 30 січня до 31 березня.

Джерело: Єврокомісія, ВООЗ

Нові правила ввели, щоб забезпечити своєчасний доступ жителів ЄС до вакцин. Ще однією причиною нововведень стала відсутність прозорості в експорті преператів.

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Чи торкнуться обмеження України

Країни Західних Балкан та програми "Східного партнерства" не підпадатимуть під обмеження. Оскільки Україна входить до останньої, то державі не загрожує експортна заборона.

В Єврокомісії зауважили, що виключили з цієї схеми постачання вакцини для гуманітарної допомоги, а також для країн, що перебувають в програмі COVAX та сусідів.

Як діятиме експортний контроль

В ЄС наголосили, що такий контроль – це не блокування експорту вакцин. Річ у тім, що контроль стосуватиметься експорту препаратів в межах спеціальної завчасної угоди про закупівлю.

Експорт регулюватимуть 2 вимоги:

Потрібно буде подати завчасне сповіщення про намір купити вакцину.

Згодом почекати на дозвіл продажу вакцини до того моменту, як препарати відправлять за межі ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що захист здоров'я громадян залишається пріоритетом.

Ця відкритість і механізм надання дозволу є тимчасовими, і ми, неодмінно, продовжимо підтверджувати наші зобов'язання щодо країн з низьким і середнім рівнем доходу,

– додала президентка.

Як відреагували у ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні через рішення ЄС. Помічниця гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао наголосила, що вакцини надходять з різних точок світу. Зокрема, складові для виробництва препаратів можуть надсилати з Китаю, а виробничі потужності перебувати в ЄС.

Викликає велику стурбованість ситуація, коли яка-небудь країна або блок приймає рішення про обмеження експорту продукції, яка являє собою глобальне благо,

– зазначила помічниця.

Сімао нагадала, що потрібно постачати вакцини справедливо. Інакше бідніші країни можуть постраждати.

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