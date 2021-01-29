ЄС запровадив експортний контроль за вакцинами: чи загрожує це Україні

У Європейському Союзі ввели експортний контроль за вакцинами проти коронавірусу. Єврокомісія вимагає дозволів країн-членів ЄС при експортуванні препаратів за межі Євросоюзу. Обмеження діятимуть з 30 січня до 31 березня.
Джерело: Єврокомісія, ВООЗ
Нові правила ввели, щоб забезпечити своєчасний доступ жителів ЄС до вакцин. Ще однією причиною нововведень стала відсутність прозорості в експорті преператів.
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Країни Західних Балкан та програми "Східного партнерства" не підпадатимуть під обмеження. Оскільки Україна входить до останньої, то державі не загрожує експортна заборона.
В Єврокомісії зауважили, що виключили з цієї схеми постачання вакцини для гуманітарної допомоги, а також для країн, що перебувають в програмі COVAX та сусідів.
В ЄС наголосили, що такий контроль – це не блокування експорту вакцин. Річ у тім, що контроль стосуватиметься експорту препаратів в межах спеціальної завчасної угоди про закупівлю.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що захист здоров'я громадян залишається пріоритетом.
Ця відкритість і механізм надання дозволу є тимчасовими, і ми, неодмінно, продовжимо підтверджувати наші зобов'язання щодо країн з низьким і середнім рівнем доходу,
– додала президентка.
У Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні через рішення ЄС. Помічниця гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао наголосила, що вакцини надходять з різних точок світу. Зокрема, складові для виробництва препаратів можуть надсилати з Китаю, а виробничі потужності перебувати в ЄС.
Викликає велику стурбованість ситуація, коли яка-небудь країна або блок приймає рішення про обмеження експорту продукції, яка являє собою глобальне благо,
– зазначила помічниця.
Сімао нагадала, що потрібно постачати вакцини справедливо. Інакше бідніші країни можуть постраждати.
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