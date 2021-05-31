Єврокомісія зазначила, що скорочення поставок вакцин проти COVID-19 від Johnson & Johnson до країн-членів ЄС є лише тимчасовим.

Читайте також На ефективність вакцин може впливати кишкова мікрофлора

У ЄС наголосили, що компанія J&J все ще мала виконати свій контракт на загальну кількість доз до кінця 2021 року.

Представник Єврокомісії зазначив, що країни-члени були проінформовані про певні затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson.

Наскільки ми розуміємо, це тимчасове скорочення поставок, і ми можемо очікувати збільшення поставок доз найближчим часом,

– сказав представники ЄС.

Він додав, що у ЄС розуміють, що це тимчасове скорочення поставок і незабаром очікується збільшену кількість доз.

"Ми все ще працюємо, виходячи з гіпотези, згідно з якою кількість доз буде узгоджена на весь, другий і третій квартали", – додав він. До слова,в середині травня стало відомо, що компанія Johnson & Johnson вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини проти коронавірусу. в ЄС. Так, у другому кварталі, згідно з контрактом, компанія повинна була поставити в ЄС 55 млн доз своєї вакцини, але поки поставлено менш як 5 млн доз.

Вакцина Johnson & Johnson: коротко