Єврокомісія зазначила, що скорочення поставок вакцин проти COVID-19 від Johnson & Johnson до країн-членів ЄС є лише тимчасовим.
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У ЄС наголосили, що компанія J&J все ще мала виконати свій контракт на загальну кількість доз до кінця 2021 року.
Представник Єврокомісії зазначив, що країни-члени були проінформовані про певні затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson.
Наскільки ми розуміємо, це тимчасове скорочення поставок, і ми можемо очікувати збільшення поставок доз найближчим часом,
– сказав представники ЄС.
Він додав, що у ЄС розуміють, що це тимчасове скорочення поставок і незабаром очікується збільшену кількість доз.
"Ми все ще працюємо, виходячи з гіпотези, згідно з якою кількість доз буде узгоджена на весь, другий і третій квартали", – додав він.
Вакцина Johnson & Johnson: коротко
- Вакцина Johnson & Johnson – векторна, принцип її роботи схожий із вакциною AstraZeneca. Препарат базується на звичайному вірусі застуди. Він концентрується на спайковому білку на поверхні вірусу й викликає імунну відповідь організму.
- Офіційна назва вакцини – Ad26.COV2.S. У FDA зазначили, що препарат є ефективним у 66 – 67% випадків, якщо йдеться про запобігання захворюванню "помірної" тяжкості, й у 77 – 85% випадків, якщо йдеться про запобігання важким випадкам.
- Загалом ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen.