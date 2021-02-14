У ЄС заявили, що вакцинація є більш ефективною в боротьбі з COVID, ніж закриття кордонів

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес наголосила, що закриття кордонів не настільки ефективно в боротьбі з коронавірусом, як вакцинація і дотримання правил гігієни.

За словами єврокомісара з питань охорони здоров'я, неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони.

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Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть допомогти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року були закриті кордони,

– сказала вона.

Також єврокомісар повідомила, що європейський союз планує запровадити "сертифікат вакцинації" для людей, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції.

Це буде медичних документ, який не даватиме жодних привілеїв, до прикладу, можливості вільно подорожувати.

Коронавірус у світі

Дані взяті з Апарату РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 108 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З ни майже 61 мільйон уже одужав, але 2 393 950 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу