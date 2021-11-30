Виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Емер Кук зазначив, що при необхідності у ЄС вивчать ефективність та безпечність вакцин оперативно.

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Хоча вакцини досі були ефективними проти циркулюючих варіантів, необхідно зрозуміти, чи буде будуть вони такими ж проти нового штаму Омікрон,

– зауважив Емер Кук.

Тож, за його словами, спочатку необхідно провести двотижневий процес лабораторного тестування, щоб встановити, чи забезпечують наявні вакцини захист від цього штаму.

Представники охорони здоров'я також вивчать, чи відрізняється ситуація в Європі з ситуацією в Південній Африці, враховуючи ключові фактори, зокрема, той факт, що у ЄС є більше людей старшого віку та вищі показники вакцинації та ревакцинації.

Увага! Якщо виникне необхідність змінити наявні вакцини , компаніям доведеться адаптувати свої рецептури проти нової мутації.

Наразі EMA працює з фармацевтичними компаніями та іншими регуляторними органами, щоб переконатися, що вони достатньо готові для цього.

Якби виникла необхідність змінити наявні вакцини, ми могли б отримати їх схвалення протягом 3 – 4 місяців,

– сказав Кук.

Та наголосив, що "сучасні вакцини забезпечують достатній захист проти COVID-19".

Водночас додамо, що з початком циркуляції штаму Дельта більшість виробників COVID-вакцин заявили про зниження ефективності їхніх препаратів проти інфікування.

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