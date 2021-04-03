ЄС "змушує" нас купувати російську вакцину, – прем'єр Чехії
Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Євросоюз не може забезпечити свої країни необхідною кількістю вакцин. Це начебто "побічно змушує" Чехію розпочати переговори з Росією щодо несертифікованого препарату "Супутника V".
Джерело:Seznam Zpravy
Бабіш наголосив, що навіть канцлер Австрії Себастьян Курц розглядає можливість закупити "Супутник V", а словаки вже купили 2 мільйони доз.
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Ми, навпаки, сказали, що хочемо, головним чином, вакцини, які вже схвалені. Але зараз ми опинилися в ситуації, де, з одного боку, йдеться про солідарність, але коли доходить до того, щоб проявити її, то це не діє,
– заявив Бабіш.
За словами лідера чеського уряду, їх "побічно змушують до цього".
Вакцина "Супутник V": головні новини
- Через таємну закупівлю російської вакцини "Супутник V" у Словаччині розпочала політична криза. Зокрема, у відставку пішли прем'єр-міністр Ігор Матович та міністр охорони здоров'я Марек Крайчі.
- Тим часом Німеччина просить ЄС все-таки зареєструвати російську вакцину від COVІD-19, яка не пройшла необхідних клінічних випробувань.
- У Франції "Супутник V" назвали інструментом пропаганди та "агресивною дипломатією".
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