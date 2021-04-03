ЄС "змушує" нас купувати російську вакцину, – прем'єр Чехії

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Євросоюз не може забезпечити свої країни необхідною кількістю вакцин. Це начебто "побічно змушує" Чехію розпочати переговори з Росією щодо несертифікованого препарату "Супутника V".

Бабіш наголосив, що навіть канцлер Австрії Себастьян Курц розглядає можливість закупити "Супутник V", а словаки вже купили 2 мільйони доз.

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Ми, навпаки, сказали, що хочемо, головним чином, вакцини, які вже схвалені. Але зараз ми опинилися в ситуації, де, з одного боку, йдеться про солідарність, але коли доходить до того, щоб проявити її, то це не діє,

– заявив Бабіш.

За словами лідера чеського уряду, їх "побічно змушують до цього".

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