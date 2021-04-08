ЄСПЛ визнав, що штрафування батьків за відмову від вакцинації дітей – правомірне

Джерело:ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей. Зауважимо, що це перше подібне рішення, де суд не встановив порушення.
Рішення оприлюднили 8 квітня у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки". У цьому позові мовилось, що батьки деяких дітей, які відмовилися від щеплень, отримали штрафи, а інші – відмову приймати школярів в навчальні заклади.
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Річ у тім, що в Чехії щеплення від 9 хвороб є обов’язковими. Батьків, які без вагомої причини не дозволяють вакцинувати своїх дітей, можуть оштрафувати. Натомість дітей – не пустити до дитсадка.
Суд встановив, що заходи, які оскаржували батьки, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія – захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров’я.
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