ЄСПЛ визнав, що штрафування батьків за відмову від вакцинації дітей – правомірне

Європейський суд з прав людини визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей. Зауважимо, що це перше подібне рішення, де суд не встановив порушення.

Рішення оприлюднили 8 квітня у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки". У цьому позові мовилось, що батьки деяких дітей, які відмовилися від щеплень, отримали штрафи, а інші – відмову приймати школярів в навчальні заклади.

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Які щеплення роблять у Чехії

Річ у тім, що в Чехії щеплення від 9 хвороб є обов’язковими. Батьків, які без вагомої причини не дозволяють вакцинувати своїх дітей, можуть оштрафувати. Натомість дітей – не пустити до дитсадка.

Чому суд прийняв таке рішення

Суд встановив, що заходи, які оскаржували батьки, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія – захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров’я.

Суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська розповіла, що суд наголосив – справа стосується тільки "стандартної та планової вакцинації дітей від хвороб". Крім того, ЄСПЛ звернув увагу, що багато європейських держав стали суворіше ставитись до такої вакцинації через зменшення кількості добровільних щеплень та зниження колективного імунітету.

За словами суддів, мовиться про соціальну солідарність і захист людей, що вразливі до певних захворювань, від імені яких решту населення просять взяти на себе мінімальний ризик – вакцинуватись.

Суд нагадав, що держави мають ставити найкращі інтереси дитини в центр рішень, а захист дитини від захворювань переважно досягають завдяки повному графіку щеплень.

Зауважили, за наявності протипоказань можна не робити щеплення. Ба більше, навіть у разі відмови примусова вакцинація не допускається.

Щодо недопуску дітей у навчальні заклади ЄСПЛ вказав, що ці наслідки мають лише захисний характер.

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