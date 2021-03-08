Єврокомісія обіцяє вдвічі збільшити кількість вакцин: коли це станеться

В Єврокомісії відповіли на критику, що пов'язана з повільним розгортанням вакцинації від COVID-19 в ЄС. Там пообіцяли подвоїти кількість доз COVID-вакцин.

Очікується, що кількість доз вакцини від коронавірусу, доступних в країнах Європейського союзу збільшиться до 100 мільйонів на місяць з квітня. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що кінця червня кількість вакцини має збільшитися до 300 мільйонів доз.

Починаючи з квітня, кількість може знову подвоїтися відповідно до планів виробників, зокрема й тому, що скоро будуть затверджені нові вакцини,

– сказав фон дер Ляйен.

Водночас єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висловив настільки ж оптимістичний прогноз. Він додав, що в ЄС досить широкий портфель компаній і заводів, що допоможе уникнути затримок.

Зауважимо, що Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцини трьох виробників:

від Pfizer/BioNTech;

від Moderna;

від Oxford/AstraZeneca.

Очікується, що рішення по четвертій від американської компанії Johnson & Johnson ухвалять вже 11 березня. Раніше уряд Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу Janssen розробки компанії Johnson & Johnson. Країна уже замовила 10 мільйонів доз препарату.