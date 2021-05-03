Вакцинованим проти COVID-19 дозволять в'їзд у ЄС

Вперше з початку пандемії Єврокомісія вирішила рекомендувати сертифікати вакцинації.

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Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з необхідними цілями не тільки для людей, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зверніть увагу! У заяві вказано, що дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Епідеміологічний поріг змінять

Крім того, Комісія пропонує підняти, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки.

Рекомендація має дозволити Раді розширити цей перелік.

Вимоги щодо вакцинації

У заяві ЄС йдеться, що держави-члени повинні дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали принаймні за 14 днів до прибуття останню рекомендовану дозу вакцини, яка отримала дозвіл на продаж у ЄС.

Держави-члени можуть також поширити це на тих, хто щеплений вакциною, завершивши процес переліку ВООЗ у надзвичайних ситуаціях.

Зелений сертифікат – умова подорожей

Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинації цифровим зеленим сертифікатом, виданим органами держав-членів на індивідуальній основі, або іншим сертифікатом, визнаним рівноцінним на підставі рішення Комісії про адекватність.

Важливо! Поки цифровий зелений сертифікат не запрацює, держави повинні мати можливість приймати сертифікати від країн, що не входять до ЄС, на основі національного законодавства. Водночас враховувати можливість перевірки дійсності та цілісності сертифіката.

Коли ЄС може ухвалити рішення

4 травня відбудеться перша дискусія на технічному рівні на засіданні Ради з інтегрованого реагування на політичну кризу (IPCR), 5 травня відбудеться обговорення на засіданні послів ЄС.

Нагадаємо, що наразі діє тимчасове обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС з багатьох країн, що не входять до ЄС, на основі рекомендації, погодженої Радою.

Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.