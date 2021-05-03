Вакцинованим проти COVID-19 дозволять в'їзд у ЄС
Вперше з початку пандемії Єврокомісія вирішила рекомендувати сертифікати вакцинації.
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Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з необхідними цілями не тільки для людей, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС,
– йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Епідеміологічний поріг змінять
Крім того, Комісія пропонує підняти, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки.
Рекомендація має дозволити Раді розширити цей перелік.
Вимоги щодо вакцинації
У заяві ЄС йдеться, що держави-члени повинні дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали принаймні за 14 днів до прибуття останню рекомендовану дозу вакцини, яка отримала дозвіл на продаж у ЄС.
Держави-члени можуть також поширити це на тих, хто щеплений вакциною, завершивши процес переліку ВООЗ у надзвичайних ситуаціях.
Зелений сертифікат – умова подорожей
Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинації цифровим зеленим сертифікатом, виданим органами держав-членів на індивідуальній основі, або іншим сертифікатом, визнаним рівноцінним на підставі рішення Комісії про адекватність.
Коли ЄС може ухвалити рішення
4 травня відбудеться перша дискусія на технічному рівні на засіданні Ради з інтегрованого реагування на політичну кризу (IPCR), 5 травня відбудеться обговорення на засіданні послів ЄС.
Нагадаємо, що наразі діє тимчасове обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС з багатьох країн, що не входять до ЄС, на основі рекомендації, погодженої Радою.
Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.