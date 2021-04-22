Єврокомісія подасть до суду на AstraZeneca, – ЗМІ
Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Причина в проблемі з постачанням вакцини від коронавірусу.
Джерело:Politico
Комісія підняла це питання на зустрічі представників країн об'єднання в середу. Під час неї більшість представників заявили про намір підтримати подачу позову проти виробника, повідомляють джерела Politico.
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Країни скаржаться на провал в постачанні обіцяних доз препарату. Суть цього розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам – членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини.
Цього тижня настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду.
Що відомо про вакцину AstraZeneca
- Ефективність препарату становить – 81,3%.
- Навколо препарату розгорівся скандал через рідкісні випадки тромбозу.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що переваги вакцини значно більші, ніж ризик виникнення тромбозів.
- Всупереч цій пораді деякі країни ЄС, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія та Нідерланди ввели різноманітні вікові обмеження на використання препарату.
- Португалія закликала всі країни ЄС прийняти одне і те ж обмеження, дозволивши використання цієї вакцини лише на людях 60 років.
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