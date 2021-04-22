Єврокомісія подасть до суду на AstraZeneca, – ЗМІ

Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Причина в проблемі з постачанням вакцини від коронавірусу.

Комісія підняла це питання на зустрічі представників країн об'єднання в середу. Під час неї більшість представників заявили про намір підтримати подачу позову проти виробника, повідомляють джерела Politico.

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Країни скаржаться на провал в постачанні обіцяних доз препарату. Суть цього розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам – членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини.

Цього тижня настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду.

Що відомо про вакцину AstraZeneca