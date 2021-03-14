Єврокомісія висловила свою позицію щодо несправедливого розподілу COVID-вакцин

14 березня 2021 , 11:50
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Джерело:

сайт Європейської комісії

Європейська комісія підтримала позицію кількох країн-членів ЄС у тому, що вакцини від коронавірусу мають розподіляти пропорційно кількості населення. В іншому випадку вже до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Про це мовиться у заяві Єврокомісії у відповідь на заяви деяких країн ЄС, які невдоволені розподілом вакцин.

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Позиція Єврокомісії

Єврокомісія запропонувала дотримуватися механізму, за якого вакцини від COVID-19 розподілятимуть пропорційно кількості населення. В Єврокомісії вважають це рішення справедливим.

Також зазначається, що країни-члени ЄС вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкості, яка дозволяє погоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни.

Відповідно до такої системи, якщо держава вирішує не вибирати належну їй за пропорційним розподілом квоту, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими країнами,
– мовиться у заяві.

Як наголошують у Єврокомісії, якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, вони будуть повинні досягнути відповідної домовленості.

Нерівний розподіл вакцин: головне

  • Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила багаті країни у скупці більшої частини вакцин від коронавірусу. ВООЗ наголосила, що через такі дії багатих країн найбідніші можуть залишитися без доступу до COVID-вакцин.
  • В ООН підтвердили, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни ділитися вакцинами, адже "вакционалізм приречений на провал".