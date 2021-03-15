Європейська комісія (ЄК) спростувала інформацію, що веде з Росією переговори про закупівлю російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V". Її, як і раніше, не планують використовувати в Європейському союзі.

Офіційний представник Європейської комісії Стефан де Кеєрсмакер повідомив, що ЄК не веде переговори з виробником російської вакцини.

До теми Чому деким людям вдається краще розпізнавати фейкові новини

Як я вже говорив і минулого тижня, в цей час немає дискусій між нашою переговорною командою і виробником російської вакцини,

– заявив прессекретар 15 березня під час брифінгу в Брюсселі.

Кеєрсмакер нагадав, що стратегія вакцинації ЄС – це спільна стратегія. А Держави-члени разом з комісією можуть в будь-який момент вирішити розширити портфель вакцин, схвалених для Євросоюзу.

Росія не втомлюється поширювати фейки

15 березня безліч російських ЗМІ повідомили про те, що Євросоюз планує закупити російську вакцину проти коронавірусу "Супутник-V". Нібито таку інформацію надав президент ПАРЄ Хендрік Дамс під час зустрічі з головою Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.

Чому до "Супутник-V" низька довіра

Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.

Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:

Немає прозорості. Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити".

Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити". Непояснені смерті. Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі.

Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі. Розбіжності цифр щодо кількості учасників випробувань. У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862.

У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862. Незрозумілий розрахунок ефективності. У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків.

У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків. Плутанина з кількістю учасників. Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.

Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet. Різні дані щодо кількості заражених. У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V".

У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V". Група плацебо була скомпрометована. Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеї не змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні.

Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеї не змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні. Різні симптоми погіршення стану організму. В останній публікації сказано, що серед вакцинованих було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом, а серед тих, хто отримував плацебо – 62 випадки. За словами розробників, жодних серйозних побічних ефектів не було. Однак повідомляють, що у 45 людей з групи, які отримували вакцину, і у 23 людей з групи плацебо було виявили різні симптоми погіршення загального стану організму, але подальші дослідження не виявили зв’язку з вакцинацією.

Інформація взята з Der Spiegel та BBC.

Чи можна вірити заявленим 92% ефективності? Якби робота велася не в Росії, то на основі опублікованих даних, я сказав би, що так. Але, на жаль, розробка та випробування проводилися в країні, яка за вказівкою "зверху" підробляла навіть допінг-проби своїх спортсменів на олімпіаді. Країні, яка відповідальна за масове поширення фейків і дезінформації. Країні, яка веде гібридну війну із сусідами. Країні, яка виробляє хімічну зброю і труїть нею своїх же громадян, неугодних правлячому режиму. Тому не можна виключати маніпуляції статистикою і підгонку даних під потрібний результат,

– написав біофізик, доктор фізико-математичних наук і спеціаліст з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський.

Російську вакцину "Супутник V" офіційно заборонили в Україні. Кабмін не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовляє країна-агресор.